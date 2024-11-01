edición general
3 meneos
11 clics
La crisis silenciosa de los desarrolladores 'open source': la infraestructura digital de Internet depende de voluntarios 'quemados'

La crisis silenciosa de los desarrolladores 'open source': la infraestructura digital de Internet depende de voluntarios 'quemados'

El software que mueve gran parte del mundo moderno —desde aplicaciones móviles hasta sistemas financieros y plataformas de inteligencia artificial— descansa, en innumerables casos, sobre los hombros de desarrolladores voluntarios que trabajan sin cobrar. Y muchos de ellos están al límite. Un nuevo informe financiado por Sentry y elaborado por la investigadora Miranda Heath: los desarrolladores de proyectos de código abierto están exhaustos, desbordados y, en muchos casos, dispuestos a abandonar.

| etiquetas: crisis , desarrolladores , open source
2 1 0 K 26 tecnología
7 comentarios
2 1 0 K 26 tecnología
WcPC #4 WcPC *
#3 El problema no es la manera en que se gestiona el software libre, el problema es que el software propietario se nutre del libre para obtener beneficios, como siempre ha hecho el capitalismo, se nutre de los "comunes" para beneficio propio.

Edito: No es "tener mucho cuidado con él", es necesario tener mucho cuidado de como lo utilizas si necesitas utilizarlo y si, estoy interactuando en una página de software propietario, pero lo hago desde un navegador y un OS relativamente libre.
1 K 21
#1 CrudaVerdad
Mientras tanto, para muchos defender el "software libre" es entrar a cuanto foro exista, a insultar a quien usa software propietario. A esas personas, olviden el camino fácil de lanzar odio y manos a la obra: a escribir código, revisar, documentar, hacer tutoriales y un larguísimo etc..
1 K 20
WcPC #2 WcPC
#1 Los desarrolladores cobran en prestigio social...
Precisamente esos comentarios alabando su trabajo y tirando por tierra el software propietario es una parte de lo que "cobran" esos desarrolladores y creadores de tutoriales.
Además, un % además de criticar, crean, porque yo no he desarrollado nada pero he ayudado traduciendo tutoriales y cosas por el estilo.
0 K 11
Polarin #3 Polarin
#2 "tirando por tierra el software propietario" es que el software propietario hay que tener mucho cuidado con el. Tu estas hablando de software cerrado, que los demas no podemos meternos a crear protocolos o APIs.

#1 Bien, pero es que el problema sigue siendo el mismo. No puede ser que con mi hobby del Sabado se mantenga una infraestructura importantisima para muchas empresas que encima ganan dinero, y se van a cabrear si en vez de tomarme unas cervezas e irme de juerga porque me da la gana porque es UN PUTO SABADO. Como paso con Log4j.
1 K 20
#5 CrudaVerdad
#2 "Los desarrolladores cobran en prestigio social".. eso no paga facturas, además el prestigio es un medio para, no un fin. Si soy desarrollador de prestigio entonces espero ser contratado con un buen salario o recibir jugosas donaciones para continuar con ese trabajo.
0 K 10
WcPC #6 WcPC
#5 Entonces ese es el problema, que el sistema no está montado para dar soporte a las personas que mantienen el sistema funcionando sino dar soporte a las empresas que se nutren de los que mantienen el sistema funcionando...
Algo similar al resto de aspectos de la vida.
Intentar mantener el planeta limpio y zonas verdes es un gasto.
El crear carreteras para que se pueda seguir tirando mierda por el tubo de escape es una "inversión"...

He contestado a otro, el problema no es el sistema del software libre, es que permite a gente forrarse con él usando su software propietario sobre él sin pagar nada.
Ese es el problema de nuestra sociedad, no solo del software.
0 K 11
#7 chocoleches
Se cumple la viñeta de Xkcd

xkcd.com/2347/
0 K 12

menéame