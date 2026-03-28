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La crisis económica en Argentina y los escándalos de corrupción minan la popularidad de Milei
Más de un 60% de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno en plena investigación judicial sobre el 'criptogate' que complica personalmente al mandatario.
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#1
cocolisto
Un sicópata gobernando en el país que fue paradigma de la psicologia y la siquiatría.No es una buena publicidad,no.
4
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#2
Pixmac
*
Y aún así volvieron a votarle hace unos meses. El pueblo también tiene responsabilidad por afianzarle en el poder con las elecciones de medio mandato.
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#4
Dragstat
*
#2
de hecho "minan la popularidad de Milei" significa que en las próximas elecciones le van a votar igual, pero cabreados
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#5
vicus.
*
Un loco esquizofrénico, bipolar diarreico, un chorro gobernando la Argentina, no se podía saber..
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#3
JoseRvValjean
Que se jodan
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