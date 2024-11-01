Crean el "DSM" de las IA: estas son las 32 formas en la que la inteligencia artificial puede "perder la cabeza" y ser peligrosa para la humanidad

En un nuevo estudio publicado en la revista Electronics, los investigadores Nell Watson y Ali Hessami proponen una idea provocadora: que ciertos fallos complejos y repetitivos de los sistemas de IA no son solo bugs, sino manifestaciones de disfunciones persistentes comparables, en estructura y expresión, a las psicopatologías humanas. Su propuesta, llamada Psychopathia Machinalis, es una herramienta diagnóstica que identifica 32 formas distintas en las que una IA puede desviarse de su comportamiento esperado