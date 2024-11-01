Crean el "DSM" de las IA: estas son las 32 formas en la que la inteligencia artificial puede "perder la cabeza" y ser peligrosa para la humanidad

En un nuevo estudio publicado en la revista Electronics, los investigadores Nell Watson y Ali Hessami proponen una idea provocadora: que ciertos fallos complejos y repetitivos de los sistemas de IA no son solo bugs, sino manifestaciones de disfunciones persistentes comparables, en estructura y expresión, a las psicopatologías humanas. Su propuesta, llamada Psychopathia Machinalis, es una herramienta diagnóstica que identifica 32 formas distintas en las que una IA puede desviarse de su comportamiento esperado
| etiquetas: dsm , ia , psychopathia machinalis
Que bien, vamos a trasladar nuestra maldad a las IA's
¿Que podría salir mal?
Otra cosa es que hablemos de una supuesta-teórica-futura inteligencia artificial que aún no existe y que no tendría nada que ver con la tecnología actual, pero si hablamos de la AI actual (ChatGPT y derivados), esto es... una gilipollez.
Mientras sea posible una falla disfuncional lógica... Se me ocurren muchas causas no imposibles. La más común, la perdida de sincronismo de diferentes módulos.
Como molar especular en plan cuñao{grin}
En verdad os digo que mucho me temo que han traducido sanity por sanidad. Voy a dejar de leer traducciones para preservar mi sanidad.