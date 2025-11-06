edición general
Crean un anticuerpo contra una peligrosa bacteria hospitalaria

Un anticuerpo monoclonal creado por el grupo de Nanobiotecnología para el Diagnóstico del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha demostrado en cultivos celulares que puede neutralizar a la toxina piocianina de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, considerada por Organización Mundial de la Salud muy peligrosa por su elevada resistencia a casi todos los antibióticos y su presencia en los hospitales.

