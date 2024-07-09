El covid está desatado este verano: las claves para el aumento exponencial de los contagios

Las ventas de test de autodiagnóstico han llegado a duplicarse en los últimos días, mientras las infecciones se intensifican. Cuando despertó, el covid todavía estaba allí. Han pasado más de 5 años desde que la palabra coronavirus retumbase en las cabezas de todo el mundo, pero lo cierto es que no se ha ido, y este verano lo está dejando claro. Mientras medio país disfruta del verano, el covid-19 vuelve a hacer ruido en forma de contagios al alza, nuevas variantes y hospitales que comienzan a notar la presión.
| etiquetas: ultima cepa covid , test autodiagnostico , aumento de los contagios
Si quisiesen hacer cobertura periodística deberían reservar ese "desatado" para cuando la cosa realmente se desfase. Si cada seis meses lo pones por rutina pierde por completo en impacto.
¿Vuelve la covid-19? theconversation.com/vuelve-la-covid-19-211529
Aumento de covid en verano: ¿estamos ante una nueva ola? cuidateplus.marca.com/bienestar/2024/07/09/aumento-covid-verano-nueva-
Los contagios de COVID se triplican en España… » ver todo el comentario
Lo mismo, paracetamol un par de días y poco mas, coñazo pero bueno, de ahí no ha pasado.
Vacunado también
#7 ya se avisó que se quedaba endémico por la cantidad de gente que lo contrajo, así que como la gripe, a cruzar los dedos, higiene y suerte
Con lo cual el alza en la venta de estos test no indica directamente un alza del covid. Les podria dar negativo o dar gripe a-b.
Pues me da igual.
Yo llevo unos 5 años tomando 1000mg de vitamina C todos los dias.
Si noto un poco de picor de ese que precede a los refriados, me tomo 5 de golpe.
NO HE PILLADO NI UN PUTO RESFRIADO en esos 5 años.
El Covid lo pille y me duró 1 dia, literal.*
Asi que el que quiera, ahi lo dejo, el que no, también.
*Tenía la prueba rodando por casa y si, era Covid.