El covid está desatado este verano: las claves para el aumento exponencial de los contagios

Las ventas de test de autodiagnóstico han llegado a duplicarse en los últimos días, mientras las infecciones se intensifican. Cuando despertó, el covid todavía estaba allí. Han pasado más de 5 años desde que la palabra coronavirus retumbase en las cabezas de todo el mundo, pero lo cierto es que no se ha ido, y este verano lo está dejando claro. Mientras medio país disfruta del verano, el covid-19 vuelve a hacer ruido en forma de contagios al alza, nuevas variantes y hospitales que comienzan a notar la presión.

#2 Antipalancas21
No es una ola como las de antaño, pero sí un recordatorio de que aunque la pandemia se haya dado por terminada, el virus se ha quedado con nosotros.
#5 Eukherio
#2 Es la noticia asustaviejas que aparece cada cierto tiempo cuando vuelven a subir los contagios, aunque los números tampoco sean especialmente dramáticos. Volverán a escribirla en Navidades, que es cuando suele volver a repuntar.

Si quisiesen hacer cobertura periodística deberían reservar ese "desatado" para cuando la cosa realmente se desfase. Si cada seis meses lo pones por rutina pierde por completo en impacto.
#9 Antipalancas21
#5 Pues si lo coges y no estas vacunado ya veremos quien se asusta, mas con la fama que conlleva.
#13 Eukherio
#9 Pero es que el problema es que a la gente ya no le afecta este tipo de noticias si cada seis meses dices que el COVID está desatado, y ya llevamos años viendo noticias de: sube en verano, sube en Navidades. Si algún día se complica cuando intenten informar la gente dirá lo típico de que ponen lo mismo cada seis meses y que les da igual, y a ver quién les convence de que esta vez es distinto.
#23 EISev
#5 realmente tampoco es asustaviejas, si tienes una infección por gripe, COVID o VRS y estás pendiente de una intervención quirúrgica te la posponen, en verano una baja de una persona se nota mas si sus compañeros están de vacaciones etc
#25 Eukherio
#23 Cambia el patrón de la covid tras el verano y los contagios se mantienen todo septiembre: "Hay más de lo que dicen los informes" www.20minutos.es/noticia/5179212/0/datos-covid-espana-septiembre-2023/

¿Vuelve la covid-19? theconversation.com/vuelve-la-covid-19-211529

Aumento de covid en verano: ¿estamos ante una nueva ola? cuidateplus.marca.com/bienestar/2024/07/09/aumento-covid-verano-nueva-

Los contagios de COVID se triplican en España…   » ver todo el comentario
#7 D303
#2 La Covid es como la Gripe no se va nunca ni se va a ir, te afectará mas o menos, pero seguirá estando.
#14 Magog
#3 julio, lo pilló mi hija mayor en un parque de bolas (porque llevábamos una semana sin movernos) y hemos caído uno a uno, lo malo que como no sabíamos que lo tenía se lo pegó a la hija de unos amigos y todos en efecto dominó.
Lo mismo, paracetamol un par de días y poco mas, coñazo pero bueno, de ahí no ha pasado.
Vacunado también

#7 ya se avisó que se quedaba endémico por la cantidad de gente que lo contrajo, así que como la gripe, a cruzar los dedos, higiene y suerte
#8 Antipalancas21
#6 Yo tengo bronquitis asmática crónica y cuando cojo algo lo paso muy mal, fui a urgencias y alli me lo detectaron pero gracias a las vacunas parece que me duro y afecto poco.
#11 D303
#8 Pues a cuidarse compañero.
#12 Antipalancas21
#11 Gracias.
#15 D303
#8 Yo entre las cosas que tengo, y esta demuestra que no soy muy listo, soy alergico al pelo de las mascotas, vivo con dos gatas rescatadas,
#18 parladoiro
#15 si no lo conocías hay vacuna para la alergia a los gatos. No me pidas información de efectividad, la de las abejas y avispas sí es funcional, puede ir parte del coste por la mutua o plan de seguridad agrícola de la comunidad autónoma, caso de Murcia.
#19 D303
#18 No lo sabía, gracias por la información. El lunes mismo lo pregunto.
#20 parladoiro
#19 suerte.
#22 angelitoMagno
Bueno, desde que estamos todos vacunados el covid es una enfermedad poco peligrosa.
#1 moxid
ahora se le llama resfriado
#3 Antipalancas21
#1 Yo lo cogí en junio, una semana con paracetamol como si fuera un resfriado común dos días con fiebre y muchos mocos y congestion, estoy vacunado todos los años y mi salud es bastante precaria, me he hecho test después y ya estoy bien
#6 D303
#3 Yo me vacuno todos los años por mi estado de salud, lo último una bradicardia, así que necesito cuidarme mucho. Lo he cogido dos veces y con paracetamol. S no me vacunara no estaría aquí.
#10 moxid
#3 a cuidarse, que hay que cobrar pensión muchos años #6
#17 D303
#10 Gracias.
#16 capitan__nemo
Tests de autodiagnostico para covid y gripe a-b.
Con lo cual el alza en la venta de estos test no indica directamente un alza del covid. Les podria dar negativo o dar gripe a-b.
#24 EISev
#16 salvo que no es temporada de gripe
#4 Putirina
Bah, esto está pasado de moda. Ahora lo que se lleva es el chingukuya ese o como se llame. Y también un poco de gripe aviar.
#21 sleep_timer
Voy a poner esto aqui no se para que, porque van a venir unos cuantos a rebatirme.
Pues me da igual.
Yo llevo unos 5 años tomando 1000mg de vitamina C todos los dias.
Si noto un poco de picor de ese que precede a los refriados, me tomo 5 de golpe.
NO HE PILLADO NI UN PUTO RESFRIADO en esos 5 años.
El Covid lo pille y me duró 1 dia, literal.*

Asi que el que quiera, ahi lo dejo, el que no, también.

*Tenía la prueba rodando por casa y si, era Covid.
