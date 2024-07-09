El covid está desatado este verano: las claves para el aumento exponencial de los contagios

Las ventas de test de autodiagnóstico han llegado a duplicarse en los últimos días, mientras las infecciones se intensifican. Cuando despertó, el covid todavía estaba allí. Han pasado más de 5 años desde que la palabra coronavirus retumbase en las cabezas de todo el mundo, pero lo cierto es que no se ha ido, y este verano lo está dejando claro. Mientras medio país disfruta del verano, el covid-19 vuelve a hacer ruido en forma de contagios al alza, nuevas variantes y hospitales que comienzan a notar la presión.