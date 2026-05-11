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'Corriere della sera' compara la economía italiana con la española y su conclusión es clara: "España es el nuevo motor de Europa"

'Corriere della sera' compara la economía italiana con la española y su conclusión es clara: "España es el nuevo motor de Europa"

"¿Qué decisiones han marcado la diferencia en dos economías similares?", se pregunta el diario Corriere della sera. La prestigiosa periodista italiana Milena Gabanelli desglosa en un vídeo distintos ámbitos en los que España e Italia han actuado de forma diferente y los distintos resultados, siempre a favor del primero. "España se está posicionando como el nuevo motor de Europa. Los datos de Eurostat y las previsiones de la Comisión Europea muestran un crecimiento estructural de la economía, el empleo y la inversión.

| etiquetas: motor , europa , corriere , italia
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8 comentarios
13 3 0 K 140 actualidad
#1 Grahml
El perro es muy perro, ahora, mientras utilice sus perrerías para beneficiar a España, bienvenido sea.
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#2 encurtido
Comienza por la reforma de Rajoy en 2012 que trajo "mayor flexibilidad y suavizó las restricciones a los despidos".

Para el que por el titular la haya votado positiva xD.
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#8 Aladroque
#2 tampoco hace falta ser el lápiz más afilado para ver el impacto que ha tenido en el paro la reforma laboral de 2012, vigente a día de hoy (contando con el retoque cosmético de 2022, que no cambió nada sustancial)

www.epdata.es/evolucion-tasa-paro-espana/2fc3fced-0264-4a55-bca8-d8c79
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Considera que esta ventaja se debe a tres factores:
1 Los trámites de la administración pública se han simplificado "ampliado la banda ancha e introducido plataformas digitales integradas para la gestión de transacciones entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas".
2 Menor tributación general ("por ejemplo, la tasa impositiva es del 41,4% frente al 45,8% en Italia") y la continuidad de la normativa fiscal, que se ha mantenido prácticamente inalterada desde 2015.…   » ver todo el comentario
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#6 Hynkel
#4 Justo, en este mundo siempre hay alguien peor.

Pero presumir de resolver litigios en tres años y medio en vez de seis es como presumir de un insuficiente y haber evitado el muy deficiente.
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MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#6 no se presume de ser menos pobre que otro :roll:
Pero además son los italianos los que dicen que es una de las razones por las que están peor.
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elmileniarismovaallegar #3 elmileniarismovaallegar
Serán datos macroeconómicos...porque la plebe está cada vez más empobrecida...
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Pues si las empresas van de puta madre y la macroeconomía va genial, ya sabemos quién se está metiendo todo el dinero en el bolsillo y chuleando al resto: los empresarios.
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menéame