'Corriere della sera' compara la economía italiana con la española y su conclusión es clara: "España es el nuevo motor de Europa"

"¿Qué decisiones han marcado la diferencia en dos economías similares?", se pregunta el diario Corriere della sera. La prestigiosa periodista italiana Milena Gabanelli desglosa en un vídeo distintos ámbitos en los que España e Italia han actuado de forma diferente y los distintos resultados, siempre a favor del primero. "España se está posicionando como el nuevo motor de Europa. Los datos de Eurostat y las previsiones de la Comisión Europea muestran un crecimiento estructural de la economía, el empleo y la inversión.