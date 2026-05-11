'Corriere della sera' compara la economía italiana con la española y su conclusión es clara: "España es el nuevo motor de Europa"

"¿Qué decisiones han marcado la diferencia en dos economías similares?", se pregunta el diario Corriere della sera. La prestigiosa periodista italiana Milena Gabanelli desglosa en un vídeo distintos ámbitos en los que España e Italia han actuado de forma diferente y los distintos resultados, siempre a favor del primero. "España se está posicionando como el nuevo motor de Europa. Los datos de Eurostat y las previsiones de la Comisión Europea muestran un crecimiento estructural de la economía, el empleo y la inversión.
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Para el que por el titular la haya votado positiva .
www.epdata.es/evolucion-tasa-paro-espana/2fc3fced-0264-4a55-bca8-d8c79
1 Los trámites de la administración pública se han simplificado "ampliado la banda ancha e introducido plataformas digitales integradas para la gestión de transacciones entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas".
2 Menor tributación general ("por ejemplo, la tasa impositiva es del 41,4% frente al 45,8% en Italia") y la continuidad de la normativa fiscal, que se ha mantenido prácticamente inalterada desde 2015.… » ver todo el comentario
Pero presumir de resolver litigios en tres años y medio en vez de seis es como presumir de un insuficiente y haber evitado el muy deficiente.
Pero además son los italianos los que dicen que es una de las razones por las que están peor.