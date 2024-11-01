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Correos internos entre Costas y Dragados alertaron de fallos de seguridad antes de la tragedia de El Bocal

Correos internos entre Costas y Dragados alertaron de fallos de seguridad antes de la tragedia de El Bocal

La investigación judicial sobre la tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, sigue avanzando y ha dado un nuevo giro tras conocerse la existencia de correos internos entre responsables técnicos de Costas y de la empresa Dragados en los que se advertía de posibles problemas de seguridad en la estructura años antes del colapso.

| etiquetas: el bocal , correos , costas , dragados
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5 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
Songji #3 Songji
Ya era hora de que la jueza metiera al proyectista como investigado. Esa estructura tiene pinta de estar mal diseñada, y a saber si cumple los códigos estructurales y la normativa, aparte de lo que hayan hecho para poner unos tornillos que en 15 años se han desintegrado cuando tenían que haber durado 50 años lo menos...o lo que diga el proyecto que es la vida útil.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Como toda tragedia que implica administraciones infraestructuras...gñe! Eg que me pillaría desayunando, me da toda la pereza, total se diremos que es mala suerte, o que nadie tendrá la culpa...pero este mes la nómina al bolsillo
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makinavaja #4 makinavaja
#2 Cosas de funcionarios... :troll: :troll:
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tul #5 tul
otra gran gestion del partido podrido
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menéame