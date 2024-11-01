Correos internos entre Costas y Dragados alertaron de fallos de seguridad antes de la tragedia de El Bocal

La investigación judicial sobre la tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, sigue avanzando y ha dado un nuevo giro tras conocerse la existencia de correos internos entre responsables técnicos de Costas y de la empresa Dragados en los que se advertía de posibles problemas de seguridad en la estructura años antes del colapso.
| etiquetas: el bocal , correos , costas , dragados
Relacionadas:
www.meneame.net/story/puente-madera-esta-roto-pase-encima-puede-caer-r
www.meneame.net/story/oxidacion-metal-podria-estar-tras-tragedia-bocal
www.meneame.net/story/pasarela-bocal-no-concuerda-figura-proyecto-orig
www.meneame.net/story/proyecto-fin-senda-preveia-retirar-miradores-boc; » ver todo el comentario