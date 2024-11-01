El Corazón del Lobo: una vida robada

La nueva cinta de Francisco Lombardi va por pasos familiares, retratando un momento duro y reciente de nuestra historia desde una perspectiva poco vista.

¿Puede un ser crecer entre el caos y la guerra y aun así desarrollarse en un humano complejo? ¿Está perdido? ¿Se le puede condenar cuando ha crecido en un mundo donde la moral y la ética están anémicas? Francisco Lombardi regresa al cine con estas preguntas en mente, al crear El Corazón del Lobo.

Aquiles (Víctor Acurio) es un niño ashaninka inocente, que pasa sus días con su padre en la selva, cazando y observando animales. Su vida cambiará por completo el día que una rama de Sendero Luminoso irrumpe en su pueblo y lo secuestra, separándolo de su familia. Crece en un mundo de adoctrinamiento y violencia, pero él solo tiene en mente reencontrarse con su padre, y será su gran motivación siguiendo adelante.



Basado en la novela El miedo del lobo (2021), de Carlos Enrique Freyre; adaptó hechos de la vida real para retratar una narrativa. Lombardi no es un desconocido del tema, habiendo retratado el mundo similarmente en La Boca del Lobo (1988). Ahora se deseaba observar el punto de vista de un inocente en el complejo esquema, y cómo podría afectar su desarrollo.