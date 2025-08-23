Coral Bistuer hurga en el maltrato al deportista: “Mi premio por el oro de Barcelona 92' fue de 25.000 pesetas

Siempre he comparado al deportista con un kleenex. Lo coges precioso, lo doblas, lo maltratas, lo manchas, lo arrugas y cuando ya está muy utilizado y no te da lo que esperas, lo tiras. Y ni miras dónde. Eso pasó antes y sucede ahora, con matices, pero no tengo la sensación de que haya cambiado mucho.