edición general
7 meneos
56 clics
Coral Bistuer hurga en el maltrato al deportista: “Mi premio por el oro de Barcelona 92' fue de 25.000 pesetas

Coral Bistuer hurga en el maltrato al deportista: “Mi premio por el oro de Barcelona 92' fue de 25.000 pesetas

Siempre he comparado al deportista con un kleenex. Lo coges precioso, lo doblas, lo maltratas, lo manchas, lo arrugas y cuando ya está muy utilizado y no te da lo que esperas, lo tiras. Y ni miras dónde. Eso pasó antes y sucede ahora, con matices, pero no tengo la sensación de que haya cambiado mucho.

| etiquetas: deporte , maltrato juvenil
6 1 0 K 58 politica
19 comentarios
6 1 0 K 58 politica
Comentarios destacados:    
asola33 #1 asola33 *
Por si fuera muro de pago adjunto copia.
Coral Bistuer (Madrid, 1964) abrió la puerta del taekwondo en España. Una mujer en un deporte de fuerza y destreza en los años 80. Luchó contra todo y contra todos. Y, aunque fuera un deporte de exhibición, ganó el oro en los Juegos de Barcelona de 1992. Y fue campeona mundial. Y política con Isabel Díaz Ayuso después en Madrid. Duró nueve meses y perdió nueve kilos. Ahora lucha porque le coticen los años en los que entregó su vida al deporte.

Usted…   » ver todo el comentario
4 K 64
asola33 #2 asola33
Es responsabilidad del deportista (o su familia) saber que está perdiendo su período de formación. Les pasa lo mismo a los artistas (cantantes, bailarines, ...) o son del 1/1000 que triunfan económicamente, o se quedan sin nada.
1 K 26
#6 chavi
¿?
Por que un deportista debe tener más privilegios que cualquier otra persona??
1 K 16
#11 Poll
#6 Si eres deportista de élite, entrenar forma parte de tu trabajo. Es lo que reclaman.
2 K 26
#12 chavi *
#11 Que hagan huelga y pidan a su jefe condiciones laborales dignas.

Y si no, dedícate a otra cosa.

Y antes de los 16 años no deberías poder trabajar, de modo que tampoco cotizar
0 K 13
#15 Poll
#13 #12 Los niños si pueden trabajar. Lo que no pueden es asumir ciertos riesgos en el puesto de trabajo o trabajo a turnos.
Hay niños actuando en la tele, películas, de modelo, artistas, compitiendo en deportes de élite, etc.

No todos los trabajos es madrugar e ir a la fábrica o a la oficina.
1 K 21
#18 chavi
#15 Los estudios son obligatorios hasta los 16. Es absurdo que coticen.
0 K 13
Veelicus #19 Veelicus
#11 Pues que busquen patrocinadores que les paguen por ese trabajo.
Es como si yo me invento mañana un deporte, me dedico a el y pido a estado que me lo sufrage
0 K 11
Milmariposas #16 Milmariposas
En Francia, a esta SEÑORA le harían otorgado la Legión de Honor. Aquí, la ningunearon. Pero ahí la veis, con una fuerza increíble después de haber sido ninguneada una y mil veces... Mis respetos!
0 K 15
#13 chavi
#10 Un niño no puede trabajar. Es absurdo que cotice.
0 K 13
WcPC #14 WcPC
#13 Es que SI trabajan, esa es la cosa.
O prohibimos que los niños se preparen para ser instrumentistas de élite o deportistas de élite, o tenemos en cuenta que solamente se puede ser si empiezas a trabajar siendo niño...
Eso es así.
Un ejemplo que tengo cerca, un conocido ha sido violinista en varias sinfónicas en Alemania y ahora es profesor de violín en una muy buena universidad...
Según él si no comienzas a practicar profesionalmente antes de los 6 años los huesos de la mano están ya fijados y ciertos movimientos JAMÁS vas a poder realizarlos con maestría suficiente (a no ser que tengas un tipo de enfermedad en los huesos que no recuerdo)
Pues supongo que para el deporte de élite será similar.
0 K 11
WcPC #3 WcPC *
Ser deportista de élite es algo que destroza la vida, incluso a quienes consiguen llegar a lo mas alto.
0 K 11
#9 chavi
#3 Es una elección y un trabajo innecesario
Que no lo sean
2 K 30
WcPC #10 WcPC
#9 Pero el problema es que son menores..
Uno no puede empezar a ser profesional si no empieza desde niño.
0 K 11
Gnomo #4 Gnomo
Yo no creo que el deportista de élite actual tenga algo que ver con el de hace 40 años.
Están mucho mejor pagados, tienen más ayudas, patrocinios, y etc. Además las redes sociales ayudan mucho a todo esto.
Si son inteligentes pueden ganar mucho dinero.
0 K 10
asola33 #5 asola33
#4 Ella dice que todo sigue igual. Y ella conoce el tema.
0 K 13
Gnomo #8 Gnomo *
#5 Teniendo en cuenta que un oro olímpico a día de hoy son 94.000€, igual igual no sigue.
2 K 28
#17 Jala
#4 Hoy día solo están bien en ciertos deportes, mi hijo va al campeonato de europa en noviembre y se tiene que pagar el viaje y alojamiento, eso sí la federación lo gestiona, menuda ayuda.
0 K 6
watari75 #7 watari75
Bud Spencer y Terence Hill. Mamporros a gogó. Así se arregla todo. Pim Pam pum.
0 K 6

menéame