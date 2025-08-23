Coral Bistuer hurga en el maltrato al deportista: “Mi premio por el oro de Barcelona 92' fue de 25.000 pesetas

Siempre he comparado al deportista con un kleenex. Lo coges precioso, lo doblas, lo maltratas, lo manchas, lo arrugas y cuando ya está muy utilizado y no te da lo que esperas, lo tiras. Y ni miras dónde. Eso pasó antes y sucede ahora, con matices, pero no tengo la sensación de que haya cambiado mucho.
| etiquetas: deporte , maltrato juvenil
Coral Bistuer (Madrid, 1964) abrió la puerta del taekwondo en España. Una mujer en un deporte de fuerza y destreza en los años 80. Luchó contra todo y contra todos. Y, aunque fuera un deporte de exhibición, ganó el oro en los Juegos de Barcelona de 1992. Y fue campeona mundial. Y política con Isabel Díaz Ayuso después en Madrid. Duró nueve meses y perdió nueve kilos. Ahora lucha porque le coticen los años en los que entregó su vida al deporte.
Usted… » ver todo el comentario
Por que un deportista debe tener más privilegios que cualquier otra persona??
Y si no, dedícate a otra cosa.
Y antes de los 16 años no deberías poder trabajar, de modo que tampoco cotizar
Hay niños actuando en la tele, películas, de modelo, artistas, compitiendo en deportes de élite, etc.
No todos los trabajos es madrugar e ir a la fábrica o a la oficina.
Es como si yo me invento mañana un deporte, me dedico a el y pido a estado que me lo sufrage
O prohibimos que los niños se preparen para ser instrumentistas de élite o deportistas de élite, o tenemos en cuenta que solamente se puede ser si empiezas a trabajar siendo niño...
Eso es así.
Un ejemplo que tengo cerca, un conocido ha sido violinista en varias sinfónicas en Alemania y ahora es profesor de violín en una muy buena universidad...
Según él si no comienzas a practicar profesionalmente antes de los 6 años los huesos de la mano están ya fijados y ciertos movimientos JAMÁS vas a poder realizarlos con maestría suficiente (a no ser que tengas un tipo de enfermedad en los huesos que no recuerdo)
Pues supongo que para el deporte de élite será similar.
Que no lo sean
Uno no puede empezar a ser profesional si no empieza desde niño.
Están mucho mejor pagados, tienen más ayudas, patrocinios, y etc. Además las redes sociales ayudan mucho a todo esto.
Si son inteligentes pueden ganar mucho dinero.