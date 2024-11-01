edición general
2 meneos
37 clics

¿Convertir el Robin Reliant en un Transbordador Espacial?! | Top Gear [EN] [Hemeroteca]

Hammond y May averiguan si el Robin Reliant podría servir como transbordador espacial. Despegar no será ningún problema, pero ¿conseguirán que aterrice de nuevo sin incidentes?

| etiquetas: top gear , cohete , robin reliant
1 1 0 K 16 tecnología
1 comentarios
1 1 0 K 16 tecnología
elgranmago #1 elgranmago
Todo un clásico que me ha venido a la memoria al ver esta noticia ( www.meneame.net/story/profesor-chino-estudiantes-construyen-cohete-dos ).

En su momento se comentó que fue el lanzamiento de un cohete en suelo europeo más grande de la historia.
0 K 11

menéame