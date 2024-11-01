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¿Convertir el Robin Reliant en un Transbordador Espacial?! | Top Gear [EN] [Hemeroteca]
Hammond y May averiguan si el Robin Reliant podría servir como transbordador espacial. Despegar no será ningún problema, pero ¿conseguirán que aterrice de nuevo sin incidentes?
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cohete
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robin reliant
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#1
elgranmago
Todo un clásico que me ha venido a la memoria al ver esta noticia (
www.meneame.net/story/profesor-chino-estudiantes-construyen-cohete-dos
).
En su momento se comentó que fue el lanzamiento de un cohete en suelo europeo más grande de la historia.
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menéame
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En su momento se comentó que fue el lanzamiento de un cohete en suelo europeo más grande de la historia.