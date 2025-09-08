edición general
5 meneos
33 clics
Contundente victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en las elecciones de Buenos Aires: "Hemos tenido una clara derrota"

Contundente victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en las elecciones de Buenos Aires: "Hemos tenido una clara derrota"

El peronismo arrasó este domingo en la elección en la estratégica provincia de Buenos Aires, un duro golpe para el presidente Javier Milei

| etiquetas: argentina , elecciones , milei , peronismo
5 0 0 K 56 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 56 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Hace falta insultar a más niños con autismo y recortar ayudas a los necesitados para contrarrestar
2 K 37
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Nadie se lo esperaba...
0 K 13
#3 pirat
Peor que mileidi difícil, pero apoyar el peronismo también es una cutrez.
Cada vez es mas necesario el voto negativo o sustractivo que castiga penalizando al que lo hace mal sin premiar al siguiente mediocre.
A mí desde la expropiación del yacimiento de Vacamuerta a Repsol (Dios me libre de defender a una petrolera) con aparente apoyo poular, me pareció un tiro en el pie como nación al convertir en una temeridad el invertir y tener relaciones comerciales con ellos. Ellos sabrán...
0 K 7
Escafurciao #4 Escafurciao
Creo que milei no gano en las generales en buenos aires, así que tampoco sería una sorpresa.
0 K 7

menéame