Contundente victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en las elecciones de Buenos Aires: "Hemos tenido una clara derrota"
El peronismo arrasó este domingo en la elección en la estratégica provincia de Buenos Aires, un duro golpe para el presidente Javier Milei
argentina
elecciones
milei
peronismo
#1
Verdaderofalso
Hace falta insultar a más niños con autismo y recortar ayudas a los necesitados para contrarrestar
2
K
37
#2
cenutrios_unidos
Nadie se lo esperaba...
0
K
13
#3
pirat
Peor que mileidi difícil, pero apoyar el peronismo también es una cutrez.
Cada vez es mas necesario el voto negativo o sustractivo que castiga penalizando al que lo hace mal sin premiar al siguiente mediocre.
A mí desde la expropiación del yacimiento de Vacamuerta a Repsol (Dios me libre de defender a una petrolera) con aparente apoyo poular, me pareció un tiro en el pie como nación al convertir en una temeridad el invertir y tener relaciones comerciales con ellos. Ellos sabrán...
0
K
7
#4
Escafurciao
Creo que milei no gano en las generales en buenos aires, así que tampoco sería una sorpresa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
