edición general
14 meneos
21 clics
Contrata a una banda de mariachis para que no la oigan defecar en el trabajo

Contrata a una banda de mariachis para que no la oigan defecar en el trabajo

Una banda de mariachis se ha personado esta mañana en las oficinas de la sede barcelonesa de Jenkins&Co. y se ha dirigido al baño de la tercera planta para interpretar seis temas de su repertorio habitual. Mientras tanto, Mariluz Motril hacía de vientre con la tranquilidad de saber que la canción «Deja que salga la luna» eclipsaría cualquier sonido desagradable.

| etiquetas: cagar , trabajo , mariachis , ruido , pedos , flatulencias
12 2 0 K 167 gilipolleces
12 comentarios
12 2 0 K 167 gilipolleces
Comentarios destacados:    
Moderdonia #1 Moderdonia
- Me acabo de tirar un pedo de esos silenciosos ¿Qué hago?
- Ahora nada, pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas al audífono.
5 K 69
#5 DotorMaster
#1 creía que acabaría con "cámbiate los pantalones que llevas una mancha marrón detrás"
1 K 26
josde #7 josde
#1 Pero era oloroso ?.
0 K 20
celyo #10 celyo
#9 Yo lo veo como un futuro Got Talent

Además que luego puedes poner disciplinas según la composición y la densidad.
1 K 28
skaworld #11 skaworld
#10 Pero seria inverso, los jueces saldrian de cara al publico y solo al final se daria la vuelta a la silla y saldria el concursante sentado en su trono cantando
0 K 12
Kyoko #2 Kyoko
Esto es ElMundotoday, pero en los wateres japoneses hay a veces una opcion para tapar ruidos, ahem, biologicos mediante sonido de agua, ruido blanco o música.
youtu.be/70B08P6BAyg?si=Oi2Rf1D7AlFuRg3W
1 K 26
skaworld #3 skaworld *
#2 En los vateres de la estacion de tren de Chanmartin, ademas de cobrarte un puto euro, te ponen musica como relajante new age jipiosa mientras cagas supongo q pa justificar el precio.

Dan unas ganas increibles de empezar a berrear "Cuando zarpa el amor" a grito pelao mientras desatascas el intestino solo por venganza tras la estafa
2 K 38
celyo #8 celyo
#3 Puedes cantar

¡Prepárate! ¡Va a estallar el obus!
¡Prepárate! ¡Va a estallar el obus!

www.youtube.com/watch?v=6FfBJrGP-Ug

meneando la cabeza y con tu melena al viento
1 K 28
skaworld #9 skaworld
#8 Mucha gente canta en la ducha, deberia instaurarse tambien el cantar cuando estas cagando
En la ducha  media
0 K 12
Kamillerix #12 Kamillerix
#9 Si es que es la famosa paradoja: las ganas de cagar según acabas de ducharte :troll:
1 K 23
taSanás #4 taSanás
forocochero seguro
1 K 23
#6 NireeN
No me habría venido mal el otro día en un restaurante, que me he tenido que comer el sonido de una diarrea explosiva y un par de buenos eructos de regalo.
0 K 7

menéame