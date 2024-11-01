Contrata a una banda de mariachis para que no la oigan defecar en el trabajo

Una banda de mariachis se ha personado esta mañana en las oficinas de la sede barcelonesa de Jenkins&Co. y se ha dirigido al baño de la tercera planta para interpretar seis temas de su repertorio habitual. Mientras tanto, Mariluz Motril hacía de vientre con la tranquilidad de saber que la canción «Deja que salga la luna» eclipsaría cualquier sonido desagradable.
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- Ahora nada, pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas al audífono.
Además que luego puedes poner disciplinas según la composición y la densidad.
youtu.be/70B08P6BAyg?si=Oi2Rf1D7AlFuRg3W
Dan unas ganas increibles de empezar a berrear "Cuando zarpa el amor" a grito pelao mientras desatascas el intestino solo por venganza tras la estafa
¡Prepárate! ¡Va a estallar el obus!
¡Prepárate! ¡Va a estallar el obus!
www.youtube.com/watch?v=6FfBJrGP-Ug
meneando la cabeza y con tu melena al viento
En la ducha