Contrata a una banda de mariachis para que no la oigan defecar en el trabajo

Una banda de mariachis se ha personado esta mañana en las oficinas de la sede barcelonesa de Jenkins&Co. y se ha dirigido al baño de la tercera planta para interpretar seis temas de su repertorio habitual. Mientras tanto, Mariluz Motril hacía de vientre con la tranquilidad de saber que la canción «Deja que salga la luna» eclipsaría cualquier sonido desagradable.