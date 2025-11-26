·
Consumo retirará los ultraprocesados de la alimentación infantil en los hospitales
Estos productos también desaparecerán de los menús infantiles en dichos centros. En España, la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en 20 años
etiquetas
:
ultraprocesados
,
hospitales
,
consumo
,
salud
#3
frg
*
¿Y el resto de pacientes hospitalarios? Dar para merendar en un hospital algo de leche y galletas clama al infierno.
4
K
57
#4
Borgiano
#3
Y para desayunar lo mismo.
1
K
19
#5
frg
#4
"Desayuno completo" seguro que se llama.
0
K
11
#1
Supercinexin
Mucho burlarse del Reino Unido pero ciertamente los últimos digamos diez, quince años, he detectado a muchos amigos de toda la vía y familiares comiendo mierda en sus casas, muchos precongelados, muchos productos de multinacional alimentaria, salchichas de mierda, pizzas Tarradellas, ... y de los bares ya ni hablemos: la última vez que bajé me fui a un bar en Benetússer con unos amigos y el puto menú parecía un pub de esos de WeatherSpoons, que si nachos, que si hamburguesa, que si pechuga de…
» ver todo el comentario
1
K
29
#2
rojelio
#1
Si que nos damos cuenta si, especialmente en la hostelería. Yo ya no piso restaurantes que no sean cadenas, porque si voy a comer mierda, al menos que sea barata.
0
K
10
#6
Uda
Trabajo en un hospital donde apenas vienen niños. El resto de personas pacientes no importan??
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
