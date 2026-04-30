Construyeron una casa con once containers en el campo y con vista al río: “Es como un Tetris, se puede seguir ampliando”

Esta estructura poco convencional, de diseño rústico e industrial, está ubicada en el pueblo santafesino de Cayastá. Tiene capacidad para 24 personas y es propiedad de tres hermanos que suelen juntarse todos los fines de semana. En el corazón de Cayastá, un pequeño pueblo santafesino que respira historia por ser el sitio donde nació “Santa Fe la Vieja“, se alza una estructura que rompe con lo convencional. A 70 kilómetros de la capital provincial, allí donde la Ruta 1 se encuentra con el susurro del Río San Javier, Darío y su familia.
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3 en 1
gallegoargentino
Para lograr habitabilidad y que no se desmorone a la primera de cambio hay que invertir mucho por lo que al final una casa tradicional resulta a la larga mejor y por el mismo precio.
¿Y ese terreno dedicado a explotación agrícola se ha convertido en urbanizable por arte de magia?