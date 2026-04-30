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Construyeron una casa con once containers en el campo y con vista al río: “Es como un Tetris, se puede seguir ampliando”

Esta estructura poco convencional, de diseño rústico e industrial, está ubicada en el pueblo santafesino de Cayastá. Tiene capacidad para 24 personas y es propiedad de tres hermanos que suelen juntarse todos los fines de semana. En el corazón de Cayastá, un pequeño pueblo santafesino que respira historia por ser el sitio donde nació “Santa Fe la Vieja“, se alza una estructura que rompe con lo convencional. A 70 kilómetros de la capital provincial, allí donde la Ruta 1 se encuentra con el susurro del Río San Javier, Darío y su familia.

| etiquetas: casa , containers , tetris , cayastá
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14 comentarios
4 1 1 K 35 actualidad
josde #8 josde
En donde vivo hay una empresa que te vende container de esos ya preparados como vivienda, con dos o tres haces una vivienda muy chula.
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UnoYDos #9 UnoYDos *
#8 Venden este tipo de casas en aliexpress. Solo hay que buscar "casa modular"
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josde #10 josde *
#9 En donde vivo hay una empresa que los vende nuevos y de segunda mano, ya acondicionados: casacontainer.info/soria/
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UnoYDos #11 UnoYDos
#10 Si si, solo apuntillaba con mi ejemplo para dejar ver que lo que nos venden como noticia esta ya mas que visto por todo el mundo xD
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pitercio #2 pitercio
Sinceramente querida, un 20% de ahorro respecto a una construcción tradicional, no me convence.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Eso ya lo hacen vagabundos con cajas de frigorífico.
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skaworld #3 skaworld
#1 Mentira, las cajas de frigorífico son de cartón, un material que desde el punto de vista termodinámico aporta un aislamiento bastante aceptable con la temperatura externa, esta gente construye con containers de acero, un material con una transferencia termica estupenda que no solo soluciona el problema de un techo que te cobije si no tambien el de una lumbre que te cueza en verano y una nevera que preserve tus alimientos en invierno

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MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#3 Si bien uno de los grandes mitos de los contenedores es el aislamiento térmico, Darío se ríe de ese prejuicio: “Le pusieron una aislación de lana de vidrio (aislina) y funciona increíble. En verano, aunque le dé el sol de frente todo el día, la casa es fresca“.
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skaworld #7 skaworld
#5 permiteme que dude un poco de que instalando lana de vidrio, aisle mas, que con una pared tradicional de ladrillo/hormigon/madera que tambien suele llevar aislante....
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#4 sorecer
Y lo de una capa de aislante y punto... O no tiene picos altos - bajos o no me cuadra para nada.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Feísmo gallego argentino
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#12 Tecar
Esto está bien como ejercicio artístico o curiosidad arquitectónica, eso suponiendo que se tiene el terreo, tomas de agua, luz, y desagües.
Para lograr habitabilidad y que no se desmorone a la primera de cambio hay que invertir mucho por lo que al final una casa tradicional resulta a la larga mejor y por el mismo precio.
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#13 Aaaa3
"Lo que alguna vez fue un campo destinado a la explotación hortícola..."
¿Y ese terreno dedicado a explotación agrícola se ha convertido en urbanizable por arte de magia?
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Linkgold #14 Linkgold
En verano se tiene que estar fresquito ahí dentro :roll:
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menéame