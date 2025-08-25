edición general
"Construye la Torre Trump en Corea del Norte, juega al golf con Kim Jong-un": el presidente surcoreano bromea con el presidente de EE. UU. [ENG]

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca para hablar sobre la paz en la península de Corea. En un momento más distendido, Lee bromeó sobre construir una Torre Trump en Corea del para poder jugar al golf allí, añadiendo humor a las serias conversaciones diplomáticas y resaltando el tono cordial de la reunión.

Sabéis porque están las cosas tensas en EEUU-Corea del Sur?

Porque a Trump le ha parecido mal la detención del anterior presidente y habla de purga
