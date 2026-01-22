Consigue Windows 7 actualizado a enero de 2026 y con drivers para SSDs NVMe y USB 3.x

Windows 7 ha seguido recibiendo soporte a través del Premium Assurance de Microsoft, un programa de soporte extendido de pago que tiene una duración de seis años. Esas actualizaciones de seguridad solo estaban disponibles para los usuarios adscritos a ese programa de pago, hasta ahora. BobPony, un entusiasta de Windows y conocido miembro de la comunidad, ha recopilado todas las actualizaciones de seguridad que ha recibido Windows 7 hasta este mismo mes de enero de 2026, y las ha integrado en una ISO de dicho sistema operativo totalmente actual