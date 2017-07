Conservador versus progresista, ¿quién es más feliz?

Los liberals, lo que en español serían progresistas, y conservatives, conservadores, son diferentes. Suelen escoger carreras profesionales distintas, no les gusta la misma comida y no suelen tener la misma aproximación a lo que significa la felicidad. Hasta ahora la psicología política decía que los primeros eran menos felices que los segundos, pero un reciente artículo publicado en Science, titulado Conservatives report, but liberals display, greater happiness, viene a darle la vuelta a la concepción que se tenía hasta ahora sobre este asunto.