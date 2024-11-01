Consejos para optimizar builds de Gatsby, Hugo y Jekyll en Netlify

Las aplicaciones estáticas están en auge gracias a su velocidad, seguridad y facilidad de despliegue. Netlify se ha convertido en una de las plataformas preferidas para alojar este tipo de proyectos, ofreciendo integración continua, funciones serverless y un CDN global. Sin embargo, cuando trabajamos con generadores de sitios estáticos como Gatsby, Hugo y Jekyll, es frecuente encontrarnos con tiempos de compilación elevados, consumo excesivo de recursos y complicaciones en el flujo de trabajo. En este artículo detallado expondremos estrategias