edición general
1 meneos
10 clics

Consejos para optimizar builds de Gatsby, Hugo y Jekyll en Netlify

Las aplicaciones estáticas están en auge gracias a su velocidad, seguridad y facilidad de despliegue. Netlify se ha convertido en una de las plataformas preferidas para alojar este tipo de proyectos, ofreciendo integración continua, funciones serverless y un CDN global. Sin embargo, cuando trabajamos con generadores de sitios estáticos como Gatsby, Hugo y Jekyll, es frecuente encontrarnos con tiempos de compilación elevados, consumo excesivo de recursos y complicaciones en el flujo de trabajo. En este artículo detallado expondremos estrategias

| etiquetas: gatsby , hugo , jekyll , netlily
1 0 0 K 9 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 9 tecnología

menéame