Los consejeros ejecutivos del Ibex cobraron 55 veces más que sus empleados

La brecha salarial entre los consejeros ejecutivos de las empresas que forman parten del Ibex 35 y sus empleados se agranda. La retribución media de los primeros espadas de estas compañías en 2024 fue hasta 55 veces el sueldo medio de sus trabajadores. Según se desprende del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros que ha publicado este martes la CNMV, el múltiplo se ha ampliado con respecto a 2023, cuando fue de 53 veces. Se trata del cuarto año en el que las sociedades tienen que hacer comparaciones entre las retribuciones.