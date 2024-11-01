edición general
Los consejeros ejecutivos del Ibex cobraron 55 veces más que sus empleados

La brecha salarial entre los consejeros ejecutivos de las empresas que forman parten del Ibex 35 y sus empleados se agranda. La retribución media de los primeros espadas de estas compañías en 2024 fue hasta 55 veces el sueldo medio de sus trabajadores. Según se desprende del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros que ha publicado este martes la CNMV, el múltiplo se ha ampliado con respecto a 2023, cuando fue de 53 veces. Se trata del cuarto año en el que las sociedades tienen que hacer comparaciones entre las retribuciones.

Olepoint #1 Olepoint
Y posiblemente muchos de ellos, CEOS y trabajadores, voten a los mismos partidos porque tienen los mismos intereses... xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Harkon #6 Harkon *
Echad cuentas, en mi grupo rondamos unos 53K de media (algunos más otros menos) , estoy en una del IBEX 35, eso son 2.915.000 euros de media por consejero ( y en la mía os aseguro que ronda por ahí la cosa)

Ahora comparadlo con no estar en el IBEX 35 y lo digo para que veáis que NOS están estafando a todos, a nosotros por cobrar mucho menos y al resto aún más y sabéis qué? lo que quieren es que nos peguemos entre nosotros porque "ay es que mi vecino cobra 100 euros más que yo, en vez de…   » ver todo el comentario
Aguarrás #3 Aguarrás *
La ley del embudo... Y si estás en la parte estrecha, haber "estudiao". :roll:
#4 drstrangelove
Y luego dicen que no pueden subir salarios.

Pues ahí tenéis, sí que tienen recorrido los salarios en España.
javipe #2 javipe
Pues espera a ver cuantos de esos consejeros ejecutivos lo son de varias empresas y verás qué risas
#5 SantanaS
Este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad de hoy en día, un capitalismo desbocado y sin freno.
