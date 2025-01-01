edición general
El consejero del PP de Medio Ambiente en Cantabria advierte del "inmenso" problema en Cantabria con el agua: "No hay para todos"

El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha alertado sobre la gravedad del problema de escasez de agua que afecta a la región, especialmente ante la prolongación de las altas temperaturas. En este contexto, ha pedido a la ciudadanía un uso responsable del agua, recordando que "no hay agua para todos" y que no se puede seguir regando ni consumiendo como en otras épocas del año. "No hay agua para todos y tenemos que ser conscientes de que en estos tiempos, en verano, no podemos tirar el agua, no podemos regar como se hace”

#3 Leon_Bocanegra
Se vende pancarta barata, razón aquí.  media
Mark_ #1 Mark_
Pero piscinas para turistas si, que esas no cuentan.
Uge1966 #4 Uge1966
Ok, dejemos de pagar un agua que no hay. Yo no gasto, tu no me lo cobras...
pablisako #2 pablisako
Pues que arreglen las bombas de la autovía del agua para que pase el alto del Turujal.
