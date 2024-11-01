El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo

Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización ambiental y el proyecto regional para aprobar de un polémico proyecto en la provincia de León, que tuvo duros informes internos en contra, aunque asegura que su hijo se desvinculó hace más de un año de la firma
| etiquetas: quiñones , consejero , vertedero
"En el verano de 2018 se le relacionó en el llamado «Caso Enredadera», (en el cual no ha sido imputado), al aparecer en varias escuchas telefónicas realizada por la Policía al empresario José Luis Ulibarri, finalmente imputado en la trama, en la cual le informaba, con el fin de resolver el problema de la paralización de una carretera en la provincia de León por la adjudicataria inicial de la obra, que podía presentar oferta. En otra conversación de este empresario… » ver todo el comentario
Podríamos tener hasta un "espabilado" de la semana. Y conceder premios o reconocimientos a los mayores corruptos o a los que hayan sido condenados a la pena más baja. Yo le veo recorrido.