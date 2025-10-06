edición general
17 meneos
19 clics
Las consecuencias del sistema de libre elección en Madrid: más de la mitad de los pacientes terminan en hospitales de Quirón

Las consecuencias del sistema de libre elección en Madrid: más de la mitad de los pacientes terminan en hospitales de Quirón

Los cuatro grandes hospitales públicos gestionados por el Grupo Quirón, junto a uno de Ribera Salud, acumulan el 60% de las citas entrantes en el sistema de libre elección sanitaria que permite optar por otro centro. Presumía Ayuso hace unos días de que la Comunidad de Madrid lidera la libre elección sanitaria en España. Pero resulta que los hospitales que más se benefician de ese liderazgo son, precisamente, los del grupo Quirón. Concretamente, la Fundación Jiménez Diaz, el Rey Juan Carlos, el Infanta Elena, el de Villalba y el Torrejón, este

| etiquetas: ayuso , sanidad , privatización , quirón , sobres , novio , latrocinio
14 3 0 K 138 actualidad
5 comentarios
14 3 0 K 138 actualidad
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
que bien debe follar Alberto Quirón
4 K 58
reithor #3 reithor *
La sanidad pública era tan robusta que les ha costado 30 años joderla entera.
1 K 23
#4 Toponotomalasuerte
Da igual los que terminen, son más caros, cuesta más y por el precio de uno en la privada tienes tres en la pública, que la privada a parte de los beneficios tiene que amortizar los sobres de los que les dan los contratos.
1 K 22
#5 sorecer
Que los áticos no se pagan solo... Circulen, no hay nada que ver.
1 K 22
Andreham #1 Andreham
Hace más de diez años que se avisaba.

Ahora que están recogiendo los frutos es cuando la mayor parte de la gente está jodida

1+1=2
1 K 20

menéame