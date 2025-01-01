edición general
Conozca al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York: ¡Zohran Mamdani! pro-palestino de 33 años que está ganando el voto judío, un socialista (inglés)

Es un musulmán pro-palestino de 33 años que está ganando el voto judío, un socialista democrático a quien todos los líderes del Partido Demócrata en Nueva York se han negado a respaldar, ¡y un ciudadano estadounidense desde hace sólo 7 años! Es absolutamente repugnante ver a estos "líderes" demócratas tratando de aplastar la candidatura de Mamdani. El NYT anunció el año pasado que ya no respaldaría a los candidatos en las elecciones locales, pero luego dijeron que Mamdani era una amenaza tal,que antes de las elecciones nadie debería votar a él

| etiquetas: pro-palestino , 33 años , voto judío , socialista , mamdani , new york
