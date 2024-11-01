edición general
El Congreso gastó en noviembre más de 134.000 euros en pagar pensiones a exdiputados

Estas prestaciones forman parte del Régimen de Pensiones Parlamentarias, regulado por un reglamento aprobado en 2006 y modificado posteriormente en 2007 y 2011, y se financian con cargo al presupuesto de las Cortes Generales, al margen del sistema general de la Seguridad Social...

Me parece sensacionalista. No explica nada.
Los que parten y reparten se llevan la mejor parte.
... Si el gasto registrado en noviembre se mantuviera constante durante el resto del ejercicio, el coste anual de estas pensiones superaría los 1,6 millones de euros, aunque la cifra final depende de posibles variaciones en el número de perceptores y en las cuantías reconocidas.
Noticia para retrasados.

Hace años se quiso compensar a quienes estuvieron en la ilegalidad luchando contra el franquismo y no pudieron cotizar. Al final, son pocos porque con el tiempo todos tienen la cotización máxima con sus ocupaciones. Y esos 117 no son diputados actuales, son del total de diputados que pasaron por el parlamento que son bastantes más (350 por legislatura, que aunque muchos repiten, entran nuevos cada vez)

Y digo de paso, el sobre-sueldo anual de M.Rajoy ya supera eso (y seguro que el de Feijoo también porque a Casado le daban otra pasta gansa)
Los que parten y reparten se llevan la mejor parte.
¿Qué hay de nuevo?
No es sostenible, ¿Quién se va a cargar el sistema?, los que quieren cargarse el de la SS seguro que no ...
Sus señorías no paran de retrasar la edad de jubilación para los curritos, pero ellos se jubilan con unos pocos años "trabajados" y con una pensión de la hostia.
