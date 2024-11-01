El Congreso gastó en noviembre más de 134.000 euros en pagar pensiones a exdiputados

Estas prestaciones forman parte del Régimen de Pensiones Parlamentarias, regulado por un reglamento aprobado en 2006 y modificado posteriormente en 2007 y 2011, y se financian con cargo al presupuesto de las Cortes Generales, al margen del sistema general de la Seguridad Social...
Hace años se quiso compensar a quienes estuvieron en la ilegalidad luchando contra el franquismo y no pudieron cotizar. Al final, son pocos porque con el tiempo todos tienen la cotización máxima con sus ocupaciones. Y esos 117 no son diputados actuales, son del total de diputados que pasaron por el parlamento que son bastantes más (350 por legislatura, que aunque muchos repiten, entran nuevos cada vez)
Y digo de paso, el sobre-sueldo anual de M.Rajoy ya supera eso (y seguro que el de Feijoo también porque a Casado le daban otra pasta gansa)
