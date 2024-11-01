·
El Congreso de los Diputados rechaza la comparecencia de García por el MIR solicitada por el PP
La Diputación Permanente tumbó la solicitud con 33 votos a favor, 35 en contra y una abstención, después de que la ministra afirmase que "siempre" iba a acudir a comparecer si le llamaban.
mir 2026
errores
comparecencia
politica
