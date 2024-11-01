edición general
El Congreso de los Diputados rechaza la comparecencia de García por el MIR solicitada por el PP

La Diputación Permanente tumbó la solicitud con 33 votos a favor, 35 en contra y una abstención, después de que la ministra afirmase que "siempre" iba a acudir a comparecer si le llamaban.

