El Congreso de Argentina limita los poderes de decreto de Milei en un duro golpe al líder libertario

El Congreso de Argentina votó el miércoles de forma abrumadora para restringir la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, el más reciente de una serie de reveses para el dirigente derechista. Milei, cuyo partido tiene una minoría en el Parlamento, ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el poder en diciembre de 2023 para avanzar en su agenda de austeridad. Milei, que ganó la presidencia presentándose como un outsider, ha calificado al Congreso como un “nido de ratas” y a sus miembros como una “casta política”.