El Congreso de Argentina limita los poderes de decreto de Milei en un duro golpe al líder libertario

El Congreso de Argentina votó el miércoles de forma abrumadora para restringir la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, el más reciente de una serie de reveses para el dirigente derechista. Milei, cuyo partido tiene una minoría en el Parlamento, ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el poder en diciembre de 2023 para avanzar en su agenda de austeridad. Milei, que ganó la presidencia presentándose como un outsider, ha calificado al Congreso como un “nido de ratas” y a sus miembros como una “casta política”.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Ahora lo vetará para que "la libertad avance". Como cualquier liberaloide de mierda, la única libertad que defiende es la de comportarse como un malnacido.
Findeton #4 Findeton *
#1 Lo que dice este artículo es falso o incompleto, esta ley ahora tiene que volver a ser sancionada en el Senado así que no está aprobado. Igual Milei lo vetará dado el caso, pero ocurrirá después de las elecciones.

Por otra parte, los mismos que crearon y usaron la ley de los DNUs cuando gobernaban ahora quieren quitarlo. Por ejemplo Pichetto es un congresista que aprobó esta ley en 2006 y ahora ha votado a favor de quitarlo. Totalmente inconsistente.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
"libertario" es "dictatorial" en la neolengua.
Findeton #5 Findeton
#3 Esta ley la aprobó el kirchnerismo en 2006. ¿Era dictatorial entonces?
#9 Marisadoro *
#5 Esta ley la aprobó el kirchnerismo en 2006.
¿Una buena ley de Nestor Kirchner?
Findeton #10 Findeton *
#9 Una ley que los kirchneristas han usado para aprobar leyes intervencionistas... pero que los kirchneristas no quieren que se usen para eliminar dichas leyes intervencionistas. La típica doble vara de la izquierda.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ahora saldrán todos los libertarras hablando de golpe de estado y llamando a las armas.
Milmariposas #8 Milmariposas
Acabo de ver este análisis de Marcelo Longobardi..

www.youtube.com/watch?v=28bmYQKXAD8
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#8 y este es de todo menos kuka
sat #6 sat *
En el congreso son todos unas ratas menos él, que es un GHDLGP.
#7 Leon_Bocanegra
A estos artículos no hay que darles veracidad hasta que findenton nos explique porque son mentira.
