Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

La negociación sigue enquistada en Windar Renovables para ajustar plantilla con despidos en Windar Wind Services ante la falta de proyectos. Tanto es así que el comité de empresa, tras la reunión de ayer, ha emplazado al Principado a mediar en el conflicto. Mientras tanto, se preparan para iniciar movilizaciones. La reunión de ayer finalizó, de nuevo, sin acuerdo y tan enquistada o más que hasta ahora. Tanto es así, que la compañía ha pospuesto la reunión prevista para este viernes hasta el próximo miércoles.
| etiquetas: windar , despidos , industria , molinos eólicos , empresa , asturias