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La confesión de Txema: "¡Soy facha y quiero mi fiesta!"

La confesión de Txema: "¡Soy facha y quiero mi fiesta!"  

Durante años, Txema ha ocultado su identidad. Ahora ha salido del armario y quiere celebrar su liberación política con una fiesta.

| etiquetas: vaya semanita , txema , facha , humor
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1 comentarios
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wildseven23 #1 wildseven23
Ja, ja, ja, qué bueno.
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menéame