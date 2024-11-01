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La confesión de Txema: "¡Soy facha y quiero mi fiesta!"
Durante años, Txema ha ocultado su identidad. Ahora ha salido del armario y quiere celebrar su liberación política con una fiesta.
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