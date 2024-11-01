edición general
La conductora de un patinete eléctrico da positivo en alcohol, cocaína y THC

La mujer, de 30 años, fue sorprendida este lunes a las 20.40 horas, en un control en la calle Atilano Rodríguez. Los agentes le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que resultó positiva en cocaína y THC, por lo que incoaron expediente administrativo. También resultó positivo el test de alcoholemia, por lo que se instruyó un segundo expediente. Por otra parte, a las 9.15 horas del lunes, en la calle Alta, la Policía solicitó realizar la prueba de estupefacientes al conductor de un turismo, de 28 años, al que había interceptado.....

Antipalancas21
No se privaba de nada, positivo a tope. xD
rogerillu
Que le quiten el carnet de patinete
TripleXXX
La famosa calle Atlilano Rodríguez :palm:
Klamp
Wow noticion
Agrimensor
lo que viene siendo salir a tomar unas cañas y liarse un poco
