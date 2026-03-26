Condiciones de navegación en el Atlántico Norte [Eng]  

El término « tercera clase » se refería a la cubierta inferior de un barco, originalmente la parte de popa por donde pasaban los aparejos de dirección. Con el tiempo, pasó a significar tanto espacios de carga reconvertidos como alojamientos especialmente diseñados que ofrecían el viaje más económico y de menor categoría. La gran época de la emigración europea duró casi un siglo, hasta 1914, y durante este tiempo las condiciones en la tercera clase mejoraron lentamente, pero solo hasta niveles que hoy se considerarían totalmente inaceptables.