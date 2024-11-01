edición general
Condenan a un policía local de Burgos por fingir haber ido a un curso

El acusado, sentenciado con medio año de prisión, alegó en el juicio que lo hizo para comprobar si la Administración controlaba las solicitudes

