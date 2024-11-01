Condena al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de una mujer de cáncer por fallos en el protocolo de cribados

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Primera Instancia de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 178.000 euros a los familiares de una mujer fallecida de cáncer a los 54 años de edad por fallos en el protocolo de información de las pruebas de cribado tras ser tratada en el Hospital Virgen Macarena. El tribunal concluye que "se vulneró el protocolo médico a seguir pues se omitió la realización de mamografías anuales preceptivas dados los antecedentes de la paciente" y subraya que "la omisi