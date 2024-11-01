El concierto de flauta en Sanssouci: un regio estudio de la luz  

"El Concierto para flauta de Federico el Grande en Sanssouci” (originalmente en alemán: Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci) es una obra maestra del pintor alemán Adolph Menzel (1815-1905). Pintado entre 1850 y 1852, este óleo sobre lienzo no es solo una de las imágenes más icónicas del culto a Federico II de Prusia, sino también un experimento técnico fundamental en la historia del arte alemán, particularmente por su audaz manejo de la luz artificial. Óleo sobre lienzo representa un momento íntimo en la corte de Federico II