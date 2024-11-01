El concepto de privacidad ha muerto para la Gen Z: la nueva obsesión es compartir la geolocalización 24/7

Para muchos jóvenes de la Generación Z (quienes ahora tienen entre 13 y 29 años, aproximadamente), compartir la ubicación con sus amigos o su pareja se ha convertido en un gesto cotidiano. Un hábito que las generaciones más mayores miramos con cierto recelo porque lo entendemos también como un atentado a nuestra privacidad. Desde Xataka Móvil hemos contactado con Mapi López, psicóloga sanitaria, para que nos ayude a entender mejor esta tendencia y comportamiento social de nuestros jóvenes.