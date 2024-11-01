La Comunidad carga contra el lehendakari por "sacar de contexto" la declaraciones de Ayuso sobre el euskera

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra el lehendakari, Imano Pradales, por, "sacar de contexto" las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el euskera, y ha aseverado que la vinculación del idioma vasco con ETA "no está en la cabeza de ningún miembro" del Ejecutivo autonómico.