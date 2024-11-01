edición general
10 meneos
29 clics
La Comunidad carga contra el lehendakari por "sacar de contexto" la declaraciones de Ayuso sobre el euskera

La Comunidad carga contra el lehendakari por "sacar de contexto" la declaraciones de Ayuso sobre el euskera

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra el lehendakari, Imano Pradales, por, "sacar de contexto" las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el euskera, y ha aseverado que la vinculación del idioma vasco con ETA "no está en la cabeza de ningún miembro" del Ejecutivo autonómico.

| etiquetas: madrid , ayuso , lehendakari , contexto , euskera
8 2 2 K 113 actualidad
11 comentarios
8 2 2 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #2 fareway
Los pájaros disparando contra las escopetas. Están de atar, el Lehendakari saca de contexto la frase de Ayuso por defenderse de que la amenace como si fuera un un terrorista...

Asco de PP.

No van a gobernar.
4 K 88
Dene #9 Dene
Al PP vasco le tiene que estar haciendo mucha gracia todo esto...
1 K 29
Veelicus #1 Veelicus
Mas subnormales y no nacen... es que no es ni medio normal lo de esta gente, ¿no hay nadie al mando???
1 K 25
calde #10 calde
#1 Ayuso y MAR. O qué te crees? Hace falta mucho "talento" para decir tantas tonterías, no vale tener a un becario cualquiera...
0 K 11
#4 unaiur
Ayuso vincula el Euskera con la violencia, el lehendakari se queja, pero Ayuso va y saca la carta del espejo mágico. ¡zas! Golpe magnífico y épico! Otra vez el golpe maestro de Ayuso! ahora es el lehendakari el culpable de vincular euskera y violencia. Que nadie más pronuncie una palabra en ese idioma del que usted me habla.
1 K 23
Dr.Who #11 Dr.Who *
Patadón palante de falsa víctima, después de la burrada que soltó ayer.
0 K 17
unlugar #7 unlugar *
“El lehendakari en un mitin me mandó un recado un tanto preocupante, lo de Ayuso, entzun, pim, pam, pum, que es lo que vino a decir y es lo que se decía antaño. Me parece altamente preocupante. Es socio del Gobierno. Las amenazas, el entzun, Ayuso, que te estamos siguiendo, sin venir a cuento, y utilizando como hacen siempre el euskera y esa violencia verbal típica de los socios de Sánchez. Si lo denuncias y te quejas, eres tú la que busca la confrontación”
"Ayuso entzun, pim, pam, pum”(Ayuso, escucha, pim, pam, pum) “como se decía antaño”

Tan falsos como su idea de libertad.
0 K 10
#3 Leon_Bocanegra
Joder con elmundotoday...
0 K 9
bollod #5 bollod
Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso,…   » ver todo el comentario
2 K -21
Veelicus #6 Veelicus
#5 buen ciclista, pero como politica... un monton de basura
1 K 30
bollod #8 bollod
#6 Para los que no vivimos ni en Madrid ni en la CAV, temas como éste son aburridísimos. Tanto Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso ya cansa bastante.
1 K -9

menéame