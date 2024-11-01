Comunicado oficial de la UCI sobre los eventos ocurridos durante la vuelta a España [ENG traducido al español en el mismo enlace]

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España. La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones.
| etiquetas: uci , vuelta a españa , palestina , israel , protestas anti genocidio
A mamarla
Edit: Solo añadir que ahora la UCI es más bien UZI
Por eso mismo no debe estar Israel.
Ni EEUU.
No puedes escudarte en neutralidad politica para ignorar los derechos humanos.
Permitir participar en eventos deportivos Olimpicos (o no) a representaciones de paises que estan comentiendo un genocidio MIENTRAS PARTICIPAL es cagarse en el propio espiritu de unidad y paz que dicen defender.
NO se puede estar matando niños en la mañana y en un evento deportivo internacional por la tarde.