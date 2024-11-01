edición general
Comunicado oficial de la UCI sobre los eventos ocurridos durante la vuelta a España [ENG traducido al español en el mismo enlace]

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España. La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones.

NATOstrófico #2 NATOstrófico
Todo el discurso se les cae cuando recordamos el diferente trato a Rusia e Israel.
A mamarla
SMaSeR #1 SMaSeR
Papel mojado, expulsasteis a Rusia. Siendo los primeros en mezclar política con deporte, ahora no vengáis llorando por qué se han enfadado vuestros dueños sionistas.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Podemos cerrar este hilo. #1 lo ha resumido perfectamente.

Edit: Solo añadir que ahora la UCI es más bien UZI
Ka0 #4 Ka0
" Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo"
Por eso mismo no debe estar Israel.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Ni EEUU.
iñakiss #3 iñakiss
Que vengan a darse una vuelta por tu país un equipo que se enorgullece del sadismo con el que se está matando a toda una población, o se retiran o se jode ese papel unificador y pacifista…que es reírse a la puta cara, ya basta de tanta bobada.
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Y dice (el dueño) que los que protestan son terroristas. :-D
shake-it #9 shake-it *
No hay mucho más que comentar. Cero argumentos, victimismo, lloriqueo. Para esto mejor estar calladitos como hasta ahora, majos.
#6 diosmioporque
"más allá de las diferencias y divisiones..." y/o genocidios ...
Imag0 #8 Imag0
Pero bien que expulsaron a los equipos rusos.. anda y que se vayan a tomar por culo
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Parece redactado por Perico Delgado.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
Autocrítica ninguna...
#12 blacar
Condenan las protestas ... vaya banda de miserables.
No puedes escudarte en neutralidad politica para ignorar los derechos humanos.
Permitir participar en eventos deportivos Olimpicos (o no) a representaciones de paises que estan comentiendo un genocidio MIENTRAS PARTICIPAL es cagarse en el propio espiritu de unidad y paz que dicen defender.

NO se puede estar matando niños en la mañana y en un evento deportivo internacional por la tarde.
