Comprobado: el anuncio de Ikea es mentira  

En el anuncio se aprecia cómo, al cabo de 30 días, la planta que recibió cumplidos estaba tan lozana como el primer día mientras que la verbalmente agredida estaba muerta o al menos agonizando. El experimento no es más que un intento 'buenrollista' de utilizar una idea poética y 'magufa' para luchar contra el acoso. Pero el resultado no es nada pedagógico porque el punto de partida es una falsa teoría basada en la pseudociencia: las plantas nos entienden. No se puede enseñar a un adolescente con mecanismos y ejemplos falsos.