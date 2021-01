Comprender al votante de Vox

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Vox no tiene un programa, sino una actitud. Sus ocurrencias, que podrían cambiar a conveniencia, son únicamente medios propagandísticos, no acciones al servicio de fines reconocibles. Hace ya tantos meses que parece en una vida anterior, El País publicó un podcast con el título “Por qué voto a Vox” en el que algunas personas explicaban las razones de su elección. Y aunque se trataba de un acercamiento muy superficial, levantó una sorprendente polvareda. Una de las que salió al quite fue la periodista María Navarro