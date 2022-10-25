Compra en WalMart una TV de 70" por 547 pesos mexicanos y los empleados intentan impedir que se la lleve  

En el Walmart de la colonia Aviación, en Ciudad del Carmen, Campeche, México, un cliente compra una televisión Philips de 70 pulgadas por $547 pesos (~26 euros), en una teórica "liquidación" que, en realidad, es un error de la tienda. Una vez pagada y cuando salía del establecimiento con el artículo, los empleados del mismo intentaron retenerlo y quitarle la TV. La discusión que terminó con la intervención de la policía y el cliente detenido. Vídeo y más información en bit.ly/4mqUP9y
No sé cómo será la ley mexicana, pero en la española te adelanto que si el error es obvio y manifiesto (como vender una TV de 70 pulgadas a 26 euros) ya se han dado casos de tribunales dándole la razón al comercio
Que una cosa es hacer publicidad engañosa y timar al consumidor y otra distinta es que el segundo se pase de listo y abuse de derecho por un error.
Ni el que los etiqueto, ni los currelas que pasaban por delante del producto, ni los cajeros al cobrarle ?
Si el error, hubiese sido en el otro sentido, y el comprador tras darse cuenta de que habia pagado el doble, hubiese montado un pollo, tambien le habrian detenido a el
La justicia penal existe para que los pobres no puedan robar a los ricos.
Es lo que tiene vivir en una maderocracia (estado policial también lo llaman).
Con reparos, te admito a los 2 primeros, pero que les pase algo a los policías ...