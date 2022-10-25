edición general
Compra en WalMart una TV de 70" por 547 pesos mexicanos y los empleados intentan impedir que se la lleve

En el Walmart de la colonia Aviación, en Ciudad del Carmen, Campeche, México, un cliente compra una televisión Philips de 70 pulgadas por $547 pesos (~26 euros), en una teórica "liquidación" que, en realidad, es un error de la tienda. Una vez pagada y cuando salía del establecimiento con el artículo, los empleados del mismo intentaron retenerlo y quitarle la TV. La discusión que terminó con la intervención de la policía y el cliente detenido. Vídeo y más información en bit.ly/4mqUP9y

JanSmite #1 JanSmite
La ley mexicana, igual que la española, obliga a la tienda a respetar las compras legales hechas con el precio erróneo. La culpa no es del cliente, es de la tienda.

Video directo en TwiX: twitter.com/losexpulsados/status/1969655161346724311
Ovlak #4 Ovlak *
#1 La ley mexicana, igual que la española, obliga a la tienda a respetar las compras legales hechas con el precio erróneo
No sé cómo será la ley mexicana, pero en la española te adelanto que si el error es obvio y manifiesto (como vender una TV de 70 pulgadas a 26 euros) ya se han dado casos de tribunales dándole la razón al comercio
www.mrkabogados.es/2022/10/25/error-en-el-precio-y-comercio-electronic

Que una cosa es hacer publicidad engañosa y timar al consumidor y otra distinta es que el segundo se pase de listo y abuse de derecho por un error.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#4 SI es tan obvio, como es que nadie del comercio se dio cuenta ?
Ni el que los etiqueto, ni los currelas que pasaban por delante del producto, ni los cajeros al cobrarle ?
tdgwho #6 tdgwho
#1 Hay muchas excepciones, si el precio es claramente un error, se considera mala fe del cliente.
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 A la policia de mexico, al igual que a la española, le da igual la ley (que ademas desconocen)

Si el error, hubiese sido en el otro sentido, y el comprador tras darse cuenta de que habia pagado el doble, hubiese montado un pollo, tambien le habrian detenido a el xD
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#7 La justicia civil existe para que los ricos puedan robar a los pobres.
La justicia penal existe para que los pobres no puedan robar a los ricos.
reivaj01 #12 reivaj01
#7 Es más, aunque no hubiese ningún error y el precio fuese el "correcto", si al madero le sale de los huevos detener al comprador, acabaría igualmente en el calabozo.
Es lo que tiene vivir en una maderocracia (estado policial también lo llaman).
UnoYDos #2 UnoYDos *
Allí no se como serán las leyes, pero aquí se les caería el pelo tanto a los trabajadores, como a la tienda y a los policías. En primer lugar por retención ilegal, y luego ademas aplicarían las leyes de consumo. Padefismo nivel dios, cometer un delito para que la empresa no pierda (gane un poco menos).
reivaj01 #5 reivaj01
#2 "aquí se les caería el pelo tanto a los trabajadores, como a la tienda y a los policías"
Con reparos, te admito a los 2 primeros, pero que les pase algo a los policías ...
UnoYDos #8 UnoYDos
#5 Bueno, como todos sabemos lo que digo es la teoría. En la practica depende de quienes sean los afectados. No es lo mismo un cualquiera vs maderos que Aguirre vs maderos.
#3 xazazu
¿Por qué han detido al cliente? Si tiene su factura, el cacharro es suyo, ni que pusiera cero pesos.
tdgwho #9 tdgwho
#3 Porque realmente hay mala fe del cliente, los 550 pesos son 25€ tu realmente crees que una empresa haría un descuento de esa magnitud?
