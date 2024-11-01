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Comparativa de motores de búsqueda

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Comparativa y análisis de motores de búsqueda que respetan tu privacidad, reducen el rastreo y ofrecen una forma más limpia y libre de explorar internet.

| etiquetas: degoogle , buscador , alternativa , google
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1 comentarios
3 1 0 K 29 tecnología
#1 Pitchford
No los comparan con Google. Mi experiencia es que para buscar cosas muy muy sencillas y concretas vale casi cualquiera. En cuanto la búsqueda se sale de ahí, casi siempre que empiezo con otro buscador no me da respuestas aceptables y tengo que ir a Google.
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menéame