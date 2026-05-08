Compañero Miyazaki

Tras dejar en 1971 el estudio contra el que habían luchado como sindicalistas, Miyazaki y Takahata se involucrarían en proyectos más personales y artísticos que los que habían podido desarrollar hasta entonces. Ese deseo de independencia y de controlar su producción, algo que no habían podido hacer como asalariados de Toei, les llevaría a fundar en 1985 su propio estudio. Su película “La tumba de las luciérnagas”, de 1988, está considerada una de las películas antibelicistas más importantes de la historia del cine.