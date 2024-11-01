edición general
Cómo Trump y sus leales generales ya roban a mano armada el petróleo de ‘su’ nuevo protectorado en Venezuela

Fue durante una visita a Europa, en 2018, en conmemoración del 100 aniversario del fin de la Gran Guerra 1914-1918, cuando Kelly resumió a su presidente qué países estaban entre los “buenos” y cuáles entre los “malos”, y las “atrocidades cometidas por Hitler”. Trump le dijo: “Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas”. Esta historia circuló en 2021, a raíz del libro publicado por el periodista Michael Bender, de The Wall Street Journal.

| etiquetas: trump , robo , petróleo , venezuela
#1 Grahml
Supercinexin #3 Supercinexin
No sé si el articulista pretende escandalizar al lector, pero lo de que Hitler hizo muchas cosas buenas siempre ha sido algo que piensa sinceramente el 100% de los derechistas del planeta.
Kmisetas #2 Kmisetas
Me parece un pago justo por haber quitado de en medio al cerdo dictador de Maduro.
