Cómo Trump y sus leales generales ya roban a mano armada el petróleo de ‘su’ nuevo protectorado en Venezuela

Fue durante una visita a Europa, en 2018, en conmemoración del 100 aniversario del fin de la Gran Guerra 1914-1918, cuando Kelly resumió a su presidente qué países estaban entre los “buenos” y cuáles entre los “malos”, y las “atrocidades cometidas por Hitler”. Trump le dijo: “Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas”. Esta historia circuló en 2021, a raíz del libro publicado por el periodista Michael Bender, de The Wall Street Journal.