Cómo la tecnología de Pixar ayudó a desarrollar drones militares más letales
Los sistemas de modelaje tridimensional que hicieron posible ‘Toy Story’ han sido claves para que las aeronaves no tripuladas naveguen y apunten sus armas con mayor precisión
|
etiquetas
:
drones militares
,
pixar
,
algoritmos de modelización
3 comentarios
#1
ombresaco
*
Es lo que tiene la ciencia y la tecnología, como otros 1000 ejemplos
2
K
39
#2
MDman
Cómo la vacuna de la viruela ayudó a que Hitler viviera para empezar la 2º Guerra Mundial.
0
K
9
#3
ombresaco
#2
puedes desarrollar?
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
