Cómo la tecnología de Pixar ayudó a desarrollar drones militares más letales

Los sistemas de modelaje tridimensional que hicieron posible ‘Toy Story’ han sido claves para que las aeronaves no tripuladas naveguen y apunten sus armas con mayor precisión

| etiquetas: drones militares , pixar , algoritmos de modelización
#1 ombresaco *
Es lo que tiene la ciencia y la tecnología, como otros 1000 ejemplos
#2 MDman
Cómo la vacuna de la viruela ayudó a que Hitler viviera para empezar la 2º Guerra Mundial.
#3 ombresaco
#2 puedes desarrollar?
