Cómo Taiwán se prepara para una potencial invasión china con actores, sangre falsa y simulacros de ataques con misiles

Era una mañana de viernes cualquiera en la isla taiwanesa de Kinmen, a pocos kilómetros de la costa de China, cuando una sirena antiaérea rompió la calma. En una oficina del gobierno local, la gente apagó las luces y se refugió debajo de las mesas. Otros huyeron a un aparcamiento subterráneo. En un hospital cercano, el personal se apresuró a atender a personas que llegaban tambaleándose con heridas sangrientas. Pero la sangre era falsa y las víctimas eran actores voluntarios. Junto con los funcionarios del gobierno.

