Cómo ser judío y «no ignorar los gritos»

«Yo mismo me consideré un ‘halcón liberal’ hasta que aquellas guerras me forzaron a cambiar mi visión del mundo». Peter Beinart publica en español ‘Ser judío tras la destrucción de Gaza’, un ensayo en el que relata su evolución hacia el antisionismo y en el que aboga por la creación de un nuevo país que sea hogar de judíos y palestinos con igualdad de derechos.
| etiquetas: judíos , peter beinart , antisionismo
Me parece muy buena idea. En Alemania hay sitio de sobra para montar ese país. Solo tendrán que desalojar a algunas tribus germánicas que están allí de paso, ocupando una tierra que no les pertenece.
Aunque seguramente habrá gente que prefiera quedarse o volver a Palestina, y estarán en su derecho.