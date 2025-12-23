Cómo responder a tu cuñado de Vox estas Navidades

Discutir con alguien que se apoya en las falacias del discurso ultraderechista tiene el mismo problema que discutir con terraplanistas: repiten eslóganes y los datos que conocen, pero sin hacer un análisis profundo del conjunto. Se quedan en el detalle y no en la totalidad. Las personas que ven el mundo en blanco y negro, en amigos o enemigos, en correcto o incorrecto, en ellos y nosotros… no son las mejores para sostener un debate, sea o no político.