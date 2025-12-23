edición general
Cómo responder a tu cuñado de Vox estas Navidades

Discutir con alguien que se apoya en las falacias del discurso ultraderechista tiene el mismo problema que discutir con terraplanistas: repiten eslóganes y los datos que conocen, pero sin hacer un análisis profundo del conjunto. Se quedan en el detalle y no en la totalidad. Las personas que ven el mundo en blanco y negro, en amigos o enemigos, en correcto o incorrecto, en ellos y nosotros… no son las mejores para sostener un debate, sea o no político.

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
"Lo siento, pero yo no discuto con alguien que le quita votos al PP para ponerle el gobierno en bandeja a Sánchez y sus amigos terroristas" suele funcionar muy bien.
#3 Bioplástico
#1 “Yo al vago rojillo ese de Abascal le ponía a picar piedra en el Valle de los caídos, que además tiene nombre de moro”, también me funciona bastante bien.
ipanies #4 ipanies
Es mejor comer en silencio, terminar, dar las buenas tardes e irte. Hay batallas que no merecen la pena.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y es por eso porque a tus padres les cae incluso mejor tu cuñado con tanto ñiñiñi :troll:
