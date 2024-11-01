¿Cómo se regulariza a medio millón de personas?  

Durante la pandemia observamos como gran parte de los trabajos esenciales que nos sostenían los realizaban extranjeros que no estaban regularizados. Desde entonces han sido seis años de lucha por colectivos migrantes y antirracistas. La regularización permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo por un año. Sobre qué supone esta regularización, las trabas que se están encontrando y quiénes se quedan fuera hablamos con afectados, además de con Edith Espinola activista antirracista y defensora derechos para las Trabajadoras de Hogar y ...