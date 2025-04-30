¿Cómo puede la IA identificar a un gato? Guía ilustrada [ENG]  

Mira la foto de un gato y lo reconocerás al instante. Pero intenta programar un ordenador para que reconozca fotos de gatos y te darás cuenta de que no es nada sencillo. La detección de gatos es un ejemplo de lo que los investigadores llaman una tarea de clasificación. Dado un objeto —en este caso, una imagen—, el objetivo es asignarlo a la categoría correcta. Hay mucho que los investigadores aún desconocen sobre el funcionamiento interno de las redes neuronales. Pero no son completamente inescrutables. ¿Por dónde empezar?