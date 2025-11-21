edición general
Cómo es el proceso de elegir nuevo fiscal general en España tras la inhabilitación de García Ortiz

general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal concreta que el candidato debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio, como sucedió en el nombramiento de García Ortiz. Existen importantes restricciones para el cargo: no podrá ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, presidente de corporación local, diputado

Lamantua #1 Lamantua *
Al PP se la pela. En cuanto se lo tenga que cepillar se lo cepilla. Ahhh, el psoe al PP le regaló la mayoría y lo sabes…
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#1 ¿Os acordáis cuando la justicia atosigaba a Podemos y algunos se reían? Pues de esos polvos estos lodos...
#13 Katos
#10 te acuerdas cuando a Podemos lo votaron 5 millones de personas por tener un mensaje transversal de la sociedad y ahora no llegan al millón por haber reventado políticamente todo ese electorado.

¿Qué tiempos!!!
Harkon #3 Harkon
Fácil, lo va a dictar Mar junto con el novio de la muerte, alias la 7291 porque si no la judicatura golpista perseguira hasta meter en el talego a cualquiera que no sea de extremo centro y se salga un pelín hacia la izquierda
Huaso #17 Huaso
#14 llamar al defraudador confeso “Novio de la muerte” no es bulo. La llaman así, y con razón. Y lo de que lo dictará MAR es una chanza, porque todos sabemos que su estado etílico es incompatible y además esa rata ponzoñosa solo sabe largar bulos y escupir bilis. En cuanto al “alias la 7291”, por todos es sabido que ese es otro mote de INDA, y se queda corto.
Luego, donde está el bulo de #3? :-D
oceanon3d #9 oceanon3d
La presidenta de la Unión de Fiscales, muy de derechas, dice que una dimisión hubiera evitado todo el problema. ¿Qué quiere decir esta señora? ¿que una dimisión hubiera evitado una condena y se le condena no por haber cometido delitos sino por no haber dimitido?

Apesta.

Por otro lado un ataque en la linea de flotación de la libertad de prensa; es un antes y un después ... ya se vio el lapsus del presidente del tribunal (el que inhabilito a Garzon) "no nos amenace" ... ahora se…   » ver todo el comentario
tul #11 tul
#9 se le condena por ordenar investigar al partido podrido
#7 endy *
Gobierno líder en Europa busca candidato para la posición de Filtrador General del Estado. Los interesados deberán enviar su CV contactar con su "gestor de enchufes " correspondiente.
#6 concentrado
Creo que Dolores Delgado cumple los requisitos :troll:
Tarod #8 Tarod
Yo apuesto por la fiscal cianuro. Cumple todos los requsitos de sanchez
camvalf #12 camvalf
Que buena oportunidad de que se fulminaran al PP en las elecciones que no habían sacado escaños ni para pagar sueldos. Pero los egos eran muy fuertes.
mono #5 mono
A dedo, como siempre
#15 Katos
#5 exactamente como pusieron al de ahora, claro que si
Huaso #16 Huaso
No sé a quién pondrán pero, sea el que sea, la primera tarea que debería ejecutar es solicitar la apertura de diligencias por prevaricación al juez Hurtado e investigar el proceso judicial a su antecesor.
#14 Katos
#_3

¿Tienes pruebas o indicios del BULO que te acabas de marcar?
Batracio #2 Batracio *
El gobierno lo escogera de entre una terna de juristas de prestigio y sin filiacion politica conocida. Ahora mismo los candidatos mas fuertes con estas caracteristicas son Oscar Puente, Maria Jesus Montero y Felix Bolaños.
