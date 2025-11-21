Cómo es el proceso de elegir nuevo fiscal general en España tras la inhabilitación de García Ortiz

general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal concreta que el candidato debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio, como sucedió en el nombramiento de García Ortiz. Existen importantes restricciones para el cargo: no podrá ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, presidente de corporación local, diputado