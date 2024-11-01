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Cómo los medios españoles pueden recuperar voz y relevancia en la era de las respuestas sin clic

Cómo los medios españoles pueden recuperar voz y relevancia en la era de las respuestas sin clic

El informe de GfK DAM marca un punto de inflexión para el periodismo digital español. Aquí están las claves de interpretación y escenarios para revertir la situación.

| etiquetas: digital , periodismo
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1 comentarios
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#1 Alcalino
¿No os llama la atención que en la lista, casi todos los medios son de derechas?
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menéame